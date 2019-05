PRIMAVERA - Incubo Milan: i rossoneri retrocedono

Niente da fare per il Milan Primavera. Un anno dopo la Lazio (tornata subito nella massima serie), anche i rossoneri devono fare i conti con la retrocessione in Primavera 2. Un finale di stagione da incubo per i ragazzi allenati da Federico Giunti, che fino al 90esimo, prima di essere raggiunti dalla Fiorentina con il gol di Pierozzi, avevano sperato in un finale diverso. Si salva invece la Sampdoria. L'Empoli e il Genoa si scontreranno ai play-out per decidere chi sarà l'ultima squadra a retrocedere (anche l'Udinese è da tempo già matematicamente in Primavera 2).



FASE FINALE - A giocarsi il campionato invece saranno Atalanta (prima classificata), Inter, Roma, Torino, Fiorentina e a sorpresa il Chievo, che termina il campionato in sesta posizione. Le squadre in questione si affronteranno al Tardini di Parma e allo stadio Ricci di Sassuolo. La fase finale avrà inizio il 6 giugno e terminerà il 14 giugno con l'assegnazione dello scudetto Primavera.



LA CLASSIFICA



Atalanta 67

Inter 56

Roma 55

Torino 51

Fiorentina 50

Chievo 43

Cagliari 43

Juventus 42

Palermo 38

Napoli 37

Sassuolo 35

Sampdoria 35

Empoli 33

Genoa 32

Milan 31

Udinese 15



