Primavera, la Lazio torna a Formello: domani c’è il Crotone

Fonte: Lavinia Saccardo-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Con la pesante sconfitta per 5-0 contro il Lecce in Coppa Italia, la Lazio Primavera può ora concentrarsi solo sul campionato. La stagione è decisamente cominciata male, con i biancocelesti attualmente decimi a soli 10 punti in classifica dopo 7 giornate. La squadra di Sanderra ha però raccolto 3 punti importanti lo scorso sabato contro il Pisa capolista, vittoria che può dare fiducia per affrontare la sfida di domani.

La novità è il ritorno della squadra a Formello, dopo che per diverse giornate la società aveva deciso di "dare una lezione" alla formazione capitolina per il brutto avvio di stagione, mandandola a giocare a Campagnano. Oggi si tornerà quindi al Fersini per la rifinitura, mentre domani alle ore 11.00 i biancocelesti sfideranno il Crotone, quarto in classifica a 14 punti. La sfida è visibile su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky), mentre il sito Lalaziosiamonoi.it offrirà la diretta scritta.