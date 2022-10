PRIMAVERA - Lazio, alle 11:00 c'è la Reggina: non sono ammessi altri passi falsi

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio Primavera, oggi alle 11:00 affronta in trasferta la Reggina ( al Centro Sportivo Sant'Agata), in una partita che si preannuncia non facile. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, i ragazzi di Sanderra hanno raccolto solo 4 punti nelle prime quattro giornate. La vetta formata da Pescara e Benevento è già distante 6 punti e per la promozione diretta c'è la necessità di arrivare primi in graduatoria. La sconfitta al “Fersini" della scorsa settimana contro la Virtus Entella ha fatto infuriare i direttori Angelo Fabiani ed Enrico Lotito, che sono stati a colloquio con i ragazzi dopo la sconfitta casalinga. I tre punti contro la compagine calabrese diventano a questo punto fondamentali, non sono accettate altre battute d'arresto.

CLASSIFICA ALLUNGATA - L'unico successo ottenuto risale al 17 settembre contro il Monopoli. In quella gara i baby biancocelesti vinsero per 5-0. La Reggina è quota 8 in classifica pur avendo giocato 3 gare in trasferta. In casa Lazio, sono diversi i giocatori indisponibili. In mediana, sono out Coulibaly, Rossi e il fuoriquota Marino. In difesa rientra Dutu dalla squalifica. In attacco ci sarà il tridente formato da Castigliani, Sanà Fernandes ai lati di Crespi.

