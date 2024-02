Primavera Lazio, Barraco: "Il mister chiede sacrificio e gol. Tra Coppa Italia e campionato dico..."

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Torino - Lazio, valida per la 21a giornata del campionato di Primavera 1 e l'allenatore in seconda dei biancocelesti Dario Barraco, è stato pizzicato dai microfoni del club per dire la sua su questa sfida d'altissima classifica:

"In venti giorni ci scontreremo tre volte con il Torino, questa è la seconda. Loro sono una squadra forte in tutti i ruoli, in tutte le zone del campo, è molto pericolosa e sa difendersi. Nel secondo tempo, in Coppa Italia, hanno cambiato modo di difendere, aspettandoci, e questo è il segnale di una squadra forte. Questo campionato è difficile, perché tutte le squadre, ad eccezione delle primissime in classifica, sono alla pari. Testa bassa e pedalare, rispetto per tutti e paura di nessuno. I nuovi arrivati si sono messi subito a disposizione, sono bravi ed educati e già stanno iniziando a capire cosa vuole Sanderra: il mister chiede abnegazione, sacrificio e gol. Vittoria oggi in Coppa Italia? Entrambe sarebbe meglio".