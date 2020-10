PRIMAVERA - Lazio - Bologna, esordio al Fersini senza tifosi: l'anteprima del match

Torna il campionato Primavera, ma soprattutto torna la Lazio al Mirko Fersini. Il club biancoceleste infatti, farà il suo esordio casalingo in quel di Formello proprio domani, seppur non davanti al suo pubblico. L'unica sfida fra le mura amica disputata finora infatti (il primo turno eliminatorio di Tim Cup Primavera contro il Cosenza), si è giocato ad Ardea. Dopo la vittoria all'esordio in casa del Torino e il pareggio a Genova contro la Sampdoria, la Lazio di Menichini affronterà il Bologna dell'ex Luciano Zauri, passato proprio quest'estate alla squadra emiliana dopo l'esperienza al Pescara.

BOLOGNA - La squadra emiliana in campionato ha ottenuto gli stessi risultati dei biancocelesti. Vittoria all'esordio sul campo della Fiorentina (1-2), poi un pareggio in casa contro il Cagliari (2-2). I felsinei scendono in campo con il consolidato 4-3-3, il giocatore da tenere d'occhio è Mattia Pagliuca, vero trascinatore in questo inizio con due gol e due assist vincenti per i propri compagni.

LAZIO - Adeagbo e Nasri ancora non schierabili, il primo per problemi fisici, il secondo per motivi burocratici. Menichini si affida quindi al solito 4-3-1-2, riproponendo la formazione delle scorse gare di campionato. Nimmermeer e Moro davanti, Shehu ad assistere. Unico ballottaggio uello fra Pica e Pino in difesa al fianco di Franco, anche se l'ex Catania finora non ha fatto benissimo, perdendo terreno nei confronti del compagno. Partirà dalla panchina invece Castigliani, grande protagonista dell'ultima sfida di Coppa Italia, nella quale ha trascinato i suoi compagni alla vittoria contro il Napoli.

3° turno del campionato Primavera 1 TIM

Lazio - Bologna

Domenica 4 ottobre ore 15.00, presso Stadio Mirko Fersini di Formello (RM)

Probabili Formazioni

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Franco, Pica, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Nimmermeer, Raul Moro. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Pino, Migliorati, T. Marino, Ferrante, Marinacci, Tare, Castigliani. All.: Leonardo Menichini

BOLOGNA (4-3-3) - Molla; Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli; Khailoti, Roma, Ruffo Luci; Pagliuca, Di Dio, Rocchi. A disp. Prisco, Cavina, Acampora, Cossalter, Pietrelli R., Pietrelli A., Cudini, Sifurpalsson, Motolese, Grieco, Rabbi, Paananen. All. Luciano Zauri

Arbitro: Mario Saia della sezione di Palermo

Assistenti: Santino Spina e Antonino Junior Palla.