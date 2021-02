PRIMAVERA - Lazio - Cagliari, Djavan e Armini per la salvezza: l'anteprima del match

Scontro salvezza al Fersini. A Formello arriva il Cagliari di Agostini, a quota 13 punti in classifica (contro i 10 della Lazio). I biancocelesti, penultimi nella graduatoria, cercano punti pesanti. Per farlo potranno contare sull'aiuto dell'ex capitano Nicolò Armini e di Djavan Anderson, fuori dalla lista del campionato della prima squadra e già la scorsa stagione agli ordini di Menichini. Per una questione di fuoriquota potrebbero rimanere fuori dalle convocazioni Andrea Marino e Novella, più per motivi di ruolo che per questioni tecniche. Fuori Adeagbo per problemi fisici, non è al meglio nemmeno Franco. Possibile conferma per Floriani Mussolini, che ha lasciato intravedere delle qualità positive nelle scorse gare.

12° turno del campionato Primavera 1 TIM

Lazio - Cagliari

Venerdì 26 febbraio 2021, ore 12.00, "Mirko Fersini" del Centro Sportivo di Formello.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Pica, Ndrecka; Djavan Anderson, Bertini, Czyz; Shehu; Cerbara, Tare. A disp.: Pereira, Peruzzi, Zappalà, Zaghini, Migliorati, T. Marino, Nasri, Guerini, Cesaroni, Ferrante. All. Leonardo Menichini.

CAGLIARI (4-2-3-1) - Ciocci; Boccia, Carboni, Cusumano, Michelotti; Conti, Kourfalidis; Luvumbu, Delpupo, Desogus; Contini. A disp.: D’Aniello, Iovu, Schirru, Kouda, Zallu, Cavouti, Tramoni, Sangowski. All.: Alessandro Agostini.

Arbitro: Luca Angelucci (sezione di Foligno)

Assistenti: Tiziana Trasciatti e Mirco Carpi Melchiorre.