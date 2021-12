PRIMAVERA - Lazio, Calori: "Penalizzati dagli errori ma è stata un'ottima prestazione"

Termina contro la Juventus il percorso della Lazio in Coppa Italia. Il gol di Cerri al 16' regala il pass per i quarti ai bianconeri ma Calori può essere comunque soddisfatto della buonissima prestazione della sua squadra, sfortunata a colpire anche tanti legni. Il tecnico biancoceleste è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per commentare la sconfitta: “I ragazzi hanno disputato un’ottima prestazione. Gli episodi ci hanno penalizzato, dopo il gol dello svantaggio abbiamo avuto due occasioni limpide che non sono andate a buon fine. Ho visto una buona crescita individuale e collettiva dei ragazzi ma ora bisogna dare continuità a questa prestazione. Abbiamo avuto due ottime possibilità, nel finale poi siamo un po’ calati. Chi subentra deve essere pronto a dare qualcosa in più, sotto questo aspetto dobbiamo migliorare perché in questo modo si diventa una squadra e si sta in un gruppo. La partita di oggi deve rappresentare uno step di crescita, dobbiamo far sì che il nostro destino dipende solo da noi stessi. Dobbiamo osare, giocare e provare ad essere sempre più intraprendenti per accrescere la personalità. Romero oggi è venuto con noi disputando un’ottima gara con grande impegno. Ha dimostrato ai suoi compagni cosa voglia dire scendere, è un ragazzo umile. Ha disputato novanta minuti che mi auguro possano servirgli per andare in prima squadra. Credo che questi siano messaggi da cogliere. Voglio accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Oggi hanno dimostrato contro la Juventus di non aver paura. Abbiamo vari 2004 e Troise che è un 2005: sono calciatori che possono ambire ad andare avanti se riescono a proseguire nel percorso di crescita. Più di qualcuno può aspirare ad avere una buona carriera. Dobbiamo ancora lavorare sotto il punto di vista della cattiveria nei momenti che contano e nelle scelte. Bisogna portare a casa il risultato, ma si tratta di un percorso da compiere che necessita di tempo. Per Cosenza crediamo di recuperare Ferro, spero di ritrovare anche Mancino, così come Floriani”.

Anche Alessio Furlanetto, autore di una grande prestazione nella gara di oggi, ha commentato la sconfitta: “Siamo soddisfatti per come abbiamo affrontato questa partita. Non era facile giocare qui e affrontare la Juventus così come abbiamo fatto. Peccato per il risultato perché volevamo passare il turno. Adesso siamo in un periodo non facile però sono sicuro che questa partita ci darà più convinzione e maggiore sicurezza nei nostri mezzi. Non è stato facile per me restare in panchina per tante partite ma era necessario per la squadra. Adesso sono contento di essere tornato a giocare. Questo week end avremo la trasferta a Cosenza, eravamo a conoscenza che questo non sarebbe stato un campionato facile soprattutto per via delle trasferte. Dobbiamo dare di più se vogliamo tornare in testa al campionato”.