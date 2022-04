PRIMAVERA - Lazio, Calori: "Vogliono sempre strafare ed è così che si sbaglia"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine del pareggio odierno per 1-1 contro il Cosenza, il tecnico Alessandro Calori ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni ufficiali del club: “Ho protestato perché aveva ammonito Santovito. Non aveva fatto lui il fallo, ma forse l’ho detto in malo modo e l’arbitro mi ha dato il rosso. La partita non è iniziata bene perché abbiamo regalato il primo gol. Abbiamo sbagliato un altro rigore e dovendo rincorrere facciamo fatica a riprendere il pareggio. Vogliono sempre strafare, ognuno vuole essere protagonista. È così che si sbaglia, fanno i salvatori della patria quando non devono. Massil è un giocatore tecnico, aveva un forte mal di testa e l’ho tolto. Bertini ha accusato il rigore sbagliato, deve imparare a reagire perché abbiamo bisogno di lui. Pollini è generoso, sta facendo cose buone, cresce, è attento, sono contento di lui. Il nostro atteggiamento a tratti è stato meno corale ma più individuale. Nella prossima sfida col Pisa non ci saranno i 3 squalificati Ruggeri, Crespi e Santovito”.