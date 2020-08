PRIMAVERA - Lazio, capolavoro Marino. Il gol in amichevole strappa applausi - VIDEO

Si chiuderà ufficialmente oggi il ritiro estivo della Lazio Primavera di Leonardo Menichini in quel di Sarnano. Nell'ultima amichevole andata in scena venerdì, i biancocelesti hanno battuto il Montegiorgio per 2-1 grazie alle reti di Cerbara e di Marino. Il gol del centrocampista classe 2001 ex Salernitana ha strappato applausi per la bellezza. Una conclusione dalla distanza imparabile per il portiere avversario. Lo stesso centrocampista ha pubblicato sui social un video.