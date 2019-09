PRIMAVERA - Lazio, Cerbara: "Felice di essere un punto di riferimento"

La stagione di Alessandro Cerbara non sarebbe potuta iniziare meglio. Gol all'esordio, vittoria e riconoscimento come uno dei punti cardine della rosa di Menichini. La Lazio Primavera crede nel ragazzo, un "romano de Roma" che ha già sulle sue spalle i gradi da veterano della rosa. Responsabilità che non sembra pesargli: "Non ho mai sofferto la pressione. Essere un punto di riferimento del gruppo mi stimola molto, è un orgoglio personale. Cercherò di dare il meglio. Il mister ci ha sempre detto che prima del risultato c'è la prestazione, prima viene quella e poi arriva il risultato. Contro il Sassuolo è stato così", così ha parlato Cerbara ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3.

