PRIMAVERA - Lazio, crollo a Salerno. Due gol subiti su calcio piazzato

Niente da fare per la Lazio che cercava la quarta vittoria consecutiva. Buonissima prestazione dei campani che grazie ad una difesa serrata e un De Matteis invalicabile passano in vantaggio al 17’ con Cannavale dal dischetto. I biancocelesti non gettano la spugna e creano numerose occasioni, subendo però al 30’ la rete del raddoppio firmato Perrone. La squadra di Calori dovrà ragionare sugli errori commessi in questa giornata per farsi trovare pronta alla prossima sfida casalinga contro la Ternana.

Primavera 2 2021-2022 – 3ª giornata

Sabato 25 settembre 2021, ore 15:00

Campo Vincenzo Volpe, Salerno

SALERNITANA (4-4-2) : De Matteis, Garofalo, Motoc, Tumminelli, Perrone (60' De Lorenzo), Marangoni, Russo, Visconti, Bammacaro (80' Lanari), Cannavale (80' Sabatino), Saponara (65' Siena). A disp.: Sorrentino, Iuliano, Boiano, Giardinetti, Grasso, Guida, Palmieri, Lanari. All.: Gianluca Procopio

LAZIO (4-2-3-1): Furlanetto, Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri, De Santis (77' Felici), Bertini, Coulibaly, Muhammad (37' Troise), Ferrante (59' Tare), Mancino, Crespi (77' Ferro). A disp.: Moretti, Di Fusco, Pollini, Santovito, Nasri. All.: Alessandro Calori

Arbitro: Enrico Gigliotti (sez. di Cosenza)

Assistenti: Cataldo – Salvalaglio

Ammoniti: Perrone

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90' - Gigliotti concede cinque minuti di recupero.

86' - Assalto finale della Lazio.

80' - Altri cambi in casa Salernitana: deentro Sabatino, fuori Cannavale. Dentro anche Lanari al posto di Babacaro.

77' - Doppio cambio per Calori: fuori Crespi, dentro Ferro e Felici

76' - Punizione per la Lazio, alla battuta va Bertini, il tiro a giro finisce fuori

72' - Secondo cooling break

65' - Sostituzione Salernitana: dentro Siena e Milano, fuori Saponara

62' - De Matteis dice ancora no sul missile di Crespi che aveva controllato con la suola e mirato l'angolo della porta

60' - De Lorenzo al posto di Perrone, fuori per infortunio.

59' - Sostituzione per la Lazio: esce Ferrante, entra Tare.

57' - Giallo per Perrone in ritardo su Troise.

53' - Ancora De Matteis dice di no al tentativo di Crespi che aveva provato a beffarlo con lo scavetto.

52' - Giallo per proteste in direzione di un giocatore della Lazio.

50' - Bravissimo De Matteis a farsi trovare pronto sulla conclusione di potenza di Bertini che ci prova dalla distanza.

48' - Cominciano i movimenti sulle panchine.

46' - Si riparte.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Tre minuti di recupero.

45' - Occasionissima Lazio! Ruggeri di testa cerca il palo più lontano, il pallone esce di pochissimo. Lazio sfortunata

40' - Altra occasione per ii biancocelesti con Crespi che mira la porta ma il tiro è impreciso. Sfera che si perde sul fondo.

37' - Cambio forzato per Calori: fuori Muhammad, dentro Troise

35' - Lazio imprecisa negli ultimi metri

30' - Gol Salernitana. Dalla bandierina va Russo che crossa in area, Perrone non sbaglia e insacca il pallone alle spalle di Furlanetto.

26' - Cooling break necessario per le due squadre provate dal forte caldo.

21' - Buon momento per la Lazio che cerca il pari creando numerose occasioni.

20' - Occasione Lazio con Muhammad che prova la prodezza in rovesciata. Pallone di poco fuori.

17' - Rigore Salernitana. Va Cannavale che senza esitazione dal dischetto porta avanti i campani.

1' - Si comincia al Vincenzo Volpe!

PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Lazio, match valido per la terza giornata del campionato di Primavera 2. I ragazzi di Calori viaggiano a vele spiegate in campionato con due vittorie consecutive contro Perugia e Crotone, alle quali si aggiunge il trionfo casalingo in Coppa Italia dello scorso mercoledì contro la Reggina.

Pubblicato il 25/09 alle 16.51