PRIMAVERA | Lazio, Czyz saluta: "Grazie per questi anni, è stato fantastico" - FT

Szymon Czyz non sarà più un giocatore della Lazio dalla prossima stagione. Dopo 3 anni nella Primavera biancoceleste, il centrocampista polacco ha deciso di salutare per tornare a giocare in patria. La conferma è stata data direttamente dal ragazzo con un post su Instagram in cui ha scritto: "Grazie per questi anni alla Lazio, è stato un tempo fantastico con l'aquila sul petto". Il classe 2001 quest'anno ha esordito con la prima squadra nella partita di Champions League contro il Bruges.

IL SALUTO DEI COMPAGNI - Nella sezione dei commenti del post molti compagni hanno voluto salutare Szymon. Primo su tutti il capitano Primavera Armini che ha scritto: "In bocca a lupo per tutto frate, sei forte". Furlanetto ha invece commentato: "In bocca al lupo polacco", così come Shehu che gli ha detto: "Grazie per tutto Polako".