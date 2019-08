PRIMAVERA - Lazio, Falbo: "Ritiro positivo. Menichini ci aiuterà a crescere"

Il ritiro di Pietralunga volge al termine per la Lazio Primavera di Menichini. Alle 17 è in programma l'ultima amichevole contro il Perugia prima della partenza prevista per domani. Per fare un bilancio di questa settimana, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il vice-capitano della Primavera Luca Falbo: "Il ritiro è andato molto bene, non è stato pesante ma abbiamo lavorato molto su resistenza e corsa ma anche sulla fase tattica. Vogliamo arrivare preparati all'inizio del campionato. Ci sono tanti volti nuovi, alcuni stranieri, alcuni in prova, però si è formato già un bellissimo gruppo. Abbiamo passato dei bei giorni insieme".



MENICHINI - "Ci stiamo trovando molto bene con Menichini e D'Urso. Anche con lo staff c'è un bel rapporto. Si vede che vengono da esperienze importanti. Ci stanno trattando come se fossimo giocatori di una prima squadra. Questo è importante per noi, per il futuro. Se vogliamo diventare grandi dobbiamo farci trovare pronti. Gli allenamenti sono sempre ben strutturati".



ESPERIENZA - "Noi più grandi abbiamo già affrontato il campionato Primavera 1, poi come dicevo, Menichini ha affrontato palcoscenici importanti, e questo può aiutarci. Noi che abbiamo più esperienza dovremo metterla al servizio della squadra. Non si ripartirà da zero. Siamo ad un buon punto. I nuovi si sono inseriti tutti".



CALENDARIO E OBIETTIVI - "Ne abbiamo parlato in spogliatoio. Con il mister non abbiamo ancora affrontato il discorso. Sarà un campionato positivo, l'età media si è alzata dopo la riforma dei fuoriquota. Non ci saranno partite facili, tutte le gare saranno fondamentali e rischiose. Obiettivi? Dobbiamo crescere come giocatori. L'intento del mister è di far giocare bene la squadra, con tanto palleggio. Addormentare il gioco per trovare uno spazio o un punto debole per poi fare male. Speriamo di fare un grande campionato. Spero di fare più assist possibili e magari anche qualche gol. Lo scorso anno sono stato sfortunato".



MODULO E DERBY - "Abbiamo provato spesso il 4-3-1-2. Dobbiamo imparare bene i movimenti. Prima giocavamo a tre dietro, ora è tutto molto diverso. Io giocherò come esterno di difesa. Dovrò stare un po' più in copertura, anche se gli esterni bassi dovranno spingere molto. Derby? Non ne abbiamo ancora parlato. Sappiamo che sarà alla nona giornata. Ci sarà tanta emozione ma anche cattiveria agonistica".



