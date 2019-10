PRIMAVERA - Lazio, il calendario dalla 6ª all'8ª giornata: c'è il big match con il Cagliari

Ha un po' frenato, ma di certo non si fermerà la corsa della Lazio Primavera. La Lega Serie A ha reso noto il calendario, compreso di anticipi e posticipi, dalla 6ª all'8ª giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Menichini, reduce da un doppio stop consecutivo, sta mettendo le basi per crescere e fare bene a lungo termine. Si ripartirà allora sabato prossimo (26 ottobre) dal big match in trasferta contro il Cagliari. I rossoblu sono quarti a quota 10 e la Lazio potrebbe agganciarli in caso di vittoria. La settima giornata di campionato è datata invece 2 novembre, quando i biancocelesti ospiteranno il Chievo. Domenica 10, infine, la Lazio sarà impegnata a Torino contro una Juventus in difficoltà. Di seguito, ecco il calendario (compreso di orari) della squadra di Menichini.

6ª GIORNATA ANDATA

Cagliari-Lazio, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15:00

7ª GIORNATA ANDATA

Lazio-ChievoVerona, sabato 2 novembre 2019 alle ore 14:30

8ª GIORNATA ANDATA

Juventus-Lazio, domenica 10 novembre 2019 alle ore 14:00

LAZIO, STANKOVIC RICORDA IL DERBY DI ROMA

LAZIO, ORA SAI RIMONTARE

TORNA ALLA HOMEPAGE