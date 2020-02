PRIMAVERA - Lazio, Kalaj: "Mi sento migliorato. Ora non dobbiamo mollare"

Dopo la vittoria col Pescara la Lazio può guardare con maggiore tranquillità ai prossimi impegni. Per parlarne ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il difensore biancoceleste Sergio Kalaj: "Quella di Pescara è stata una vittoria pesante, sono felice per il gol ma l'importante è stato ovviamente vincere. Adesso avanti così su questa strada. Abbiamo trovato un equilibrio tattico importante, il mister può variare il modulo a suo piacimento. Ora con la difesa a 4 stiamo tenendo bene dietro e segnando tanto davanti. La classifica è molto corta, per questo bisogna vincere gli scontri diretti. Ad Empoli sarà una partita dura, dovremo affrontarla al meglio e migliorare il nostro rendimento interno. Abbiamo qualche rimpianto, ma non dobbiamo mollare. Mi sento migliorato rispetto al mio arrivo, le convocazioni in prima squadra dello scorso anno sono state un orgoglio".

