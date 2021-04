PRIMAVERA - Lazio, la gioia di Franco, Czyz e Novella: "Finale è per Daniel"

Al termine della sfida fra Lazio e Verona Primavera che ha regalato ai biancocelesti la finale di Coppa Italia, ai microfoni di lazio Style Channel sono intervenuti Damiano Franco, Simon Czyz e Mattia Novella. Ecco le loro parole.

DAMIANO FRANCO - "Sono convinto che su quel palo (colpito dal Verona ndr) ci sia stata una spinta, qualcuno ci ha dato una mano. Lo spirito per non mollare è stata la nostra unione di squadra. Nonostante lo svantaggio non abbiamo mollato niente fino alla fine. Fiorentina o Genoa? È indifferente, ce la giochiamo senza paura e a testa alta. Svolta anche in campionato? Io credo che potrebbe esserlo. In campionato abbiamo fatto un po’ fatica, ma dopo questa vittoria credo che potremo toglierci soddisfazioni".

SIMON CZYZ - "Dopo il 2-0 era difficile ma dopo il 2-1 è andato tutto bene. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito. Ora uniti per Guero, giochiamo ogni partita così. Abbiamo grandi motivazioni, dobbiamo dare tutto. Per noi tutti è un sogno giocare in prima squadra, sono orgoglioso".

MATTIA NOVELLA - “Volevamo questa vittoria a tutti i costi, in primis per Daniel. Dopo Bergamo ci disse: ‘ora vinciamo la Coppa Italia’. Ci stiamo provando. A Milano contro l’Inter abbiamo fatto una grande gara e ci ha dato grande speranza. Genoa o Fiorentina? Non abbiamo paura di nessuno. Daniel è la nostra forza in più”.