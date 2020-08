PRIMAVERA - Lazio, Marino: “Felice di vivere il mio primo ritiro con i biancocelesti”

La Primavera della Lazio prende ritmo, ieri battuto il Montegiorgio in amichevole. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Marino: "Sono felice di vivere il mio primo ritiro con la Lazio, lo scorso anno arrivai a gennaio e purtroppo subito dopo ci fu il lockdown. Darò il massimo per aiutare la squadra. Ci aspetta una stagione lunga e difficile, ma stiamo lavorando bene per farci trovare pronti. Siamo un gruppo molto unito, servirà l'aiuto di tutti visto che giocheremo ogni tre giorni".