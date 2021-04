PRIMAVERA - Lazio, Menichini: "Daremo tutto, finale il coronamento di un percorso"

La Lazio Primavera è pronta a scendere in campo al Tardini di Parma per affrontare la Fiorentina nella finale di Coppa Italia. Queste le parole di mister Menichini ai microfoni di Lazio Style Radio: “La testa come sapete comanda le gambe, arriviamo a questa finale dopo un percorso lungo dove abbiamo eliminato avversari difficili dal Cosenza al Napoli all’Inter. Abbiamo saputo reagire a delle situazioni che si erano complicate sul campo, non sarà facile perché di fronte abbiamo un avversario forte. Sarà una gara equilibrata dove entrambe proveranno a vincere, tutte e due anche per onorare la memoria di Daniel. Voglio un atteggiamento aggressivo, dobbiamo usare la testa ma essere anche spregiudicati e aggredire l’avversario. Vedo che nelle ultime settimane questa squadra è cresciuta molto. Moro? Parlerei del collettivo, Moro ce lo abbiamo noi ma anche lui si deve mettere al servizio dei compagni. Si vince da squadra in questo sport. Sono emozionato il giusto, la finale è sempre un coronamento di un percorso, dobbiamo onorare al meglio questa partita”.

