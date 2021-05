PRIMAVERA - Lazio, Raul Moro e Bertini chiamati da Inzaghi: convocati per il Sassuolo

La Lazio Primavera non carbura e ottiene il quarto KO consecutivo in campionato. Quella dei grandi invece è fuori dalla corsa Champions e già matematicamente in Europa League. Nulla da chiedere alla sfida contro il Sassuolo in programma domani al Mapei Stadium. Sarà però una vetrina importante per molti, fra i quali i giovani Raul Moro e Marco Bertini. L'attaccante e il centrocampista entrambi classe 2002, sono infatti stati convocati da Simone Inzaghi per l'ultimo match della Serie A Tim 2020/2021.