PRIMAVERA - Lazio - Roma, è il giorno del derby: l'anteprima del match

Countdown terminato, il giorno del tanto atteso derby è finalmente arrivato. Sarà una stracittadina diversa però, con le tribune del Fersini che stavolta non si riempiranno, ma rimarranno completamente vuote. Il calcio ai tempi del Covid presuppone anche questo. Cornice diversa fuori dal campo, sul terreno di gioco però Lazio e Roma sono comunque pronte a darsi battaglia. Appuntamento a Formello alle ore 15.00 per la gara valida per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Il derby sarà l'unica sfida della settimana che si disputerà, oltre a Genoa-Bologna. Il resto delle gare di giornata sono state rinviate a data da destinarsi.

LAZIO - Rebus formazione e modulo per la Lazio di Menichini. Il tecnico ex Salernitana alla vigilia ha mischiato le carte. La Lazio potrebbe scendere in campo con un 4-4-2, variando leggermente il 4-3-1-2 con il quale era scesa in campo nelle prime giornate. Un modulo più camaleontico che permetterebbe diversi cambi di sistema anche a gara in corso. Nimmermeer non è al meglio e potrebbe accomodarsi in panchina facendo posto a Castigliani, una delle giovani sorprese di questo inizio di campionato. Scontata la presenza di Raul Moro, la difesa verrà confermata in blocco, con Novella, Franco, Adeagbo e Ndrecka a comporre il quartetto.

ROMA - Avversario tosto, sulla carta al momento il più difficile. La Roma, che ha battuto anche l'Atalanta campione d'Italia per 4-0, nelle prime 4 giornate le ha vinte tutte e comanda la classifica a punteggio pieno. Imbattuta finora (così come la Lazio 1 vittoria e 3 pareggi), la squadra di De Rossi è in cerca di rivincita dopo la sconfitta rifilata da Menichini la scorsa stagione proprio al Fersini (il ritorno non si è giocato a causa dello stop del campionato). Zalewski è senza dubbio il talento di maggior talento da tenere d'occhio, ma non è di certo l'unico.



5a giornata Campionato Primavera 1

Lazio - Roma

Sabato 24 ottobre 2020, ore 15.00 presso il "Mirko Fersini" (Formello)

Probabili formazioni

LAZIO (4-4-2): Furlanetto; Novella, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Cerbara, A. Marino, Czyz; Shehu; Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Pica, Migliorati, T. Marino, Nasri, Cesaroni, Bertini, Marinacci, Nimmermeer. All.: Leonardo Menichini



ROMA (3-4-2-1) - Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Podgoreanu, Tripi, Darboe, Providence; Milanese, Zalewski, Tall. A disp.: Mastrantonio, Morichelli, Buttaro, Gabor, Chierico, Muteba, Evangelisti, Astrologo, Cassano, Bamba, Ciervo, Tomassini. All.: Alberto De Rossi.

Arbitro: Luigi Carella (sezione di Bari)

Assistenti: Antonio Severino e Marco Carrelli

Pubblicato alle ore 07.00