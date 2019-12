PRIMAVERA - Lazio, seconda vittoria di fila: Fiorentina conciata per le Feste

Ed ecco anche la seconda vittoria consecutiva. La Lazio concia per le Feste la Fiorentina, almeno nel primo tempo, poi con sofferenza porta a casa i tre punti nella seconda frazione. La sblocca Bianchi su punizione, l'autogol di Dalle Mura su un'ottima azione di Bertini spiana la strada ai biancocelesti. Nimmermeer ha l'occasione per il KO ma spreca clamorosamente tenendo in vita la viola, che al 73esimo accorcia con Milani. All'ultimo secondo Dutu ha la palla del pareggio ma spara fortunatamente al lato. La Lazio vince l'ultima del 2019, raggiunge quota 16 punti e fa un bel balzo in classifica, allontanando la zona play-out.

Primavera 1 TIM 2019-2020, 13ª giornata

Sabato 21 dicembre 2019, ore 11:00

Campo ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello

Lazio - Fiorentina 2-1 (12' Bianchi, 21' aut. Dalle Mura, 73' Milani)

Formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini (Czyz), Bianchi, Shoti; Shehu (65' Ndrecka), Nimmermeer (74' Zilli), Moro. A disp.: Marocco, Peruzzi, De Angelis, Cesaroni, Russo, Moschini. All.: Leonardo Menichini.

FIORENTINA (4-3-3): Brancolini; Ponsi, Simonti (46' E. Pierozzi), Dutu, Fiorini (63' Gorgos), Dalle Mura, Pierozzi (85' Mignani), Bianco (80' MIlani), Spalluto, Koffi, Kukovec (46' Milani). A disp.: Chiorra, Chiti, Gelli, Guedegbe, Hanuljak, Lovisa, Fruk, Mignani. All.: Emiliano Bigica.

Arbitro: Marco Acanfora (sez. Castellammare di stabia)

Assistenti: Gaetano Massara – Roberto Terenzio

Ammoniti: Dalle Mura, Bianco, Gorgos, Pierozzi, Ponsi (F), Shehu, Shoti, Falbo (L).

Espulsi: Bigica (all. Fiorentina).

FINE SECONDO TEMPO

90'+5 - Triplice fischio di Acanfora! La Lazio vince soffrendo contro la Fiorentina.

90'+5 - Fiorentina vicinissima al pareggio. Sul rilancio lungo, la difesa si fa sorprendere da Dutu che si presenta davanti ad Alia e calcia fortunatamente fuori.

90'+4 - Azione devastante di Moro che supera come birilli i difensori della Fiorentina e si presenta in area. Brancolini con un miracolo tiene in piedi la viola.

90'+2 - Corner della Fiorentina: il colpo di testa di Ponsi viene respinto sulla linea da Franco.



90' - 5 minuti di recupero concessi da Acanfora.

90' - Espulso Bigica. Proteste reiterate dell'allenatore della Fiorentina. Acanfora richiamato dall'assistente lo manda negli spogliatoi.

88' Fallo di Falbo su E. Pierozzi, giallo per il calciatore biancoceleste.

85' - Sbraccia Ponsi su Zilli, giallo per il difensore della Fiorentina.

85' - Ultimo cambio per la Fiorentina: dentro Mignani e fuori l'ammonito Pierozzi.

82' - Scintille in campo fra Shoti e Pierozzi: l'arbitro li richiama ammonendoli entrambi.

82' - Occasionissima per la Fiorentina, con Pierozzi che raccoglie il corner battuto sul secondo palo, conclusione che termina sull'esterno della rete.

80' - La Lazio sostituisce Bertini con Czyz. Nella Fiorentina fuori Bianco e dentro Lovisa.

78' - Ora la Fiorentina ci crede. Lazio sotto pressione.



74' - Secondo cambio Lazio: fuori uno stanco Nimmermeer e dentro Zilli.

73' - Gol dell Fiorentina. Spalluto passa alle spalle dei calciatori biancocelesti, Alia in uscita lo ferma ma il pallone carambola dalle parti di Milani che da due passi a porta vuota appoggia in rete.

72' - Fiorentina vicinissima al 2-1. Cross di Ponsi, Alia smanaccia ma sui piedi di E. Pierozzi che calcia di prima intenzione ma non centra fortunatamente lo specchio.

70' - Giallo per Gorgos! Il centrocampista viola interrompe il contropiede della Lazio strattonando irregolarmente Nimmermeer.

69' - Ci prova il neo-entrato Gorgos: il tiro dello svedese è potente ma centrale. Alia blocca in presa bassa.

67' - Discesa di Raul Moro che parte dalla sua metà campo presentandosi in area. Brancolini in uscita riesce a fermarlo un attimo prima della conclusione.

65' - Primo cambio per la Lazio: fuori l'ammonito Shehu e dentro Ndrecka.

63' - Cambia ancora la Fiorentina: dentro Gorgos al posto di Fiorini.

62' - Brutto fallo di Spalluto su Franco, l'arbitro sembrava pronto ad estrarre il giallo poi torna sui suoi passi.

61' - Bella azione manovrata della Lazio, Nimmermeer prova a concludere dal limite in girata, blocca Brancolini.

60' - Grande giocata di Moro che si libera di un uomo a centrocampo e riparte velocemente. Perde poi l'attimo per servire Nimmermeer facendosi rubare il pallone dai difensori viola.

56' - Fallo di Shehu su Pierozzi, anche lui finisce sul taccuino dell'arbitro.

54' - Giallo per Bianco. Proteste reiterate del numero 8 della Fiorentina che è il secondo ammonito della gara.

53' - Ancora Fiorentina. Sugli sviluppi di un corner Spalluto salta più in alto di tutti e colpisce di testa. Pallone di un soffio alto.

49' - Fiorentina pericolosa. Cross del neo-entrato Pierozzi e pallone al centro per Spalluto, che si libera bene in area calciando al volo, pallone di poco alto.

46' - Doppio cambio all'intervallo per la Fiorentina: dentro E. Pierozzi e Milani al posto di Simonti e Kukovec.

46' - Palla al centro, comincia la seconda frazione, con la Lazio che batte il calcio d'inizio.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Duplice fischio, termina qui la prima frazione di gioco.

45' - 1 minuto di recupero concesso dall'arbitro Acanfora.

44' - Lazio che amministra la gara e fa girare il pallone con buona qualità.

40' - Azione personale di Raul Moro, che prova il tiro a giro dai 25 metri, pallone di poco al lato.

38' - Lazio che prova ad abbassare i ritmi senza rinunciare ad attaccare in fase di possesso.

33' - Sfiora il 3-0 la Lazio. Grandissima occasione per i biancocelesti: Armini crossa al centro per Nimmermer che sbaglia un rigore in movimento calciando su Brancolini. Sulla respinta ci prova Moro da posizione defilata ma la difesa viola riesce a respingere.

30' - Occasione Fiorentina per accorciare le distanze: Bianco raccoglie un pallone sporco in area, poi scarica verso la porta, pallone di poco al lato controllato da Alia.

28' - Brutta entrata di Dalle Mura su Bertini. Il numero 6 viola è il primo ammonito della gara.

26' - Grande giocata di Moro che poi serve in profondità Nimmermeer. Brancolini in uscita riesce ad anticipare di poco l'attaccante biancoceleste.

23' - Ancora Fiorentina, stavolta Koffi ci prova con un tiro dalla distanza. Alia si distende e riesce a bloccare in due tempi.

22' - Prova subito a rispondere la Fiorentina ferita nell'orgoglio. Pierozzi da due passi non è lesto e si fa anticipare da Kalaj.

21' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! Raddoppia la Lazio. Grande giocata di Bertini che entra in area poi mette un cross teso al centro che Dalle Mura involontariamente insacca nella sua porta. Lazio perfetta finora.

18' - Buona Lazio finora. Bianchi con un filtrante premia l'inserimento di Armini alle spalle dei difensori avversari. Cross troppo sul portiere per impensierire la viola.

15' - Ricomincia a piovere al Fersini, ora il campo inizia a farsi più pesante.



12' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!! Lazio in vantaggio. Punizione magistrale di Bianchi, Brancolini la tocca ma non riesce a toglierla dallo specchio.

11' - Punizione da posizione molto interessante per la Lazio. Bianchi, Franco e Falbo pronti alla battuta.

9' - Buona azione della Lazio, con Shehu che allarga bene in area per Falbo. L'esterno della Lazio scivola al momento del tiro.

8' - Si fa vedere davanti la Fiorentina con un doppio cross. Kukovec e Pierozzi non riescono a indirizzare di testa verso la porta.

5' - Prima discesa della Lazio con Raul Moro che punta Ponsi e lo salta, si trascina poi però il pallone sul fondo.

3' - Nonostante la condizioni meteo avverse il campo del Fersini sembra reggere bene.



1' - Partiti! La Fiorentina batte il calcio d'inizio della sfida.



PRIMO TEMPO - Ultimo impegno del 2019, la Lazio Primavera di Leonardo Menichini ospita al Fersini la Fiorentina di Bigica. I biancocelesti vogliono dare seguito alla vittoria esterna col Napoli per provare a prendere terreno sulla zona play-out, soprattutto dopo il pareggio fra Sassuolo e Chievo nell'anticipo di ieri. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Fiorentina, gara valida per la 13esima giornata del campionato Primavera 1.



