PRIMAVERA - Lazio, sei gol al Crotone. Bertini fa magie

Passeggia e fa divertire la Lazio di Calori sul prato del Fersini giocando una buona gara ma rischiando fin troppo facendosi rimontare di due gol. Il vantaggio dei biancocelesti è firmato Bertini che con freddezza trasforma un calcio di rigore. Tre minuti dopo ci pensa Crespi con il missile ad allungare le distanze. Sul finale di primo tempo un penalty assegnato ai calabresi provoca il black out biancoceleste: Rojas non fallisce dagli undici metri, poi si regala doppietta poco dopo. Nella ripresa la punizione perfetta di Bertini riporta in avanti la squadra di Calori, al 71’ è invece di Troise la rete del poker. A sette minuti dal termine una magia ancora di Bertini sembrava aver di fatto chiuso il match, ma sul finale anche Mancino si prende gli applausi e trova il gol del 6-2. Nella prossima giornata di campionato le giovani aquile voleranno in casa della Salernitana, prima però servirà massima concentrazione per la sfida di Coppa Italia di mercoledì contro la Reggina.

Primavera 2 2021-2022 – 2ª giornata

sabato 18 settembre 2021, ore 11:00

Campo 'Mirko Fersini', Formello

LAZIO (4-2-3-1): Furlanetto; Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; (28' De Santis) Coulibaly (77' Ferro), Bertini; Romero (60' Troise), Ferrante (60' Mancino), Castigliani; Crespi (60' Tare). A disp.: Moretti, Di Fusco, Pollini, Santovito, Adjaoudi, Muhammad, , Shehu. All.: Alessandro Calori.

CROTONE (4-3-3): Pasqua; Amansour (15' Filosa), Spezzano, Tutyskinas, D'Aprile (50'Brescia); D'Andrea, Mekic, Timmoneri; Gozzo, Maesano (50' De Paola), Rojas. A disp.: Lucano, Rossi, Giancotti, Prato, Cantisani, Chiarella. All.: Francesco Lomonaco.

Arbitro: Domenico Mirabella (sez. di Napoli)

Assistenti: Bahri – Piazzini

Ammoniti: Bertini, Ruggeri (L)

Espulsi: Spezzano

FINE SECONDO TEMPO

90' - Tre minuti di recupero

88' - SEIIIII! Solita giocata perfetta di Castigliani poi ci pensa Mancino a siglare il sesto gol e a mettere definitivamente in ginocchio un Crotone rassegnato.

83' - GOOOOOL! Bellissimo gol di Bertini: slalom tra due avversari, controllo e tiro imprendibile. Un gesto tecnico notevolissimo che regala a Bertini la tripletta.

82' - Squadre un po' stanche. Match dai ritmi più bassi.

77' - Cambio per la Lazio: fuori Coulibaly, dentro Ferro.

71' - POKER LAZIO!!!! Castigliani a destra vince un duello, crossa in area, pallone che finisce sui piedi di Troise bravissimo a trovare il suo primo gol in Primavera.

58' - GOOOLLL!!!! Punizione per la Lazio: alla Battuta va Bertini, tiro che passa tra la barriera e si insacca alle spalle di Pasqua.

57' - Partita più equilibrata rispetto al primo tempo.

52' - Lazio sprecona. Romero trova spazio in area ma la spara alta sopra la traversa.

50' - Doppio cambio per i calabresi: dentro Brescia e De Paola, fuori D'Aprile e Maesano.

49' - Brutto fallo da dietro di Spezzano su Crespi. Il Crotone rimane in dieci per l'espulsione del suo giocatore.

48' - Ci prova Romero dalla trequarti. Tiro troppo centrale, Pasqua fa sua la sfera.

46' - Comincia la seconda frazione.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Un minuto di recupero.

43' - Calcio di rigore per il Crotone. Rojas spiazza Furlanetto e si regala la doppietta.

42' - Lazio scossa dal gol subito inaspettatamente.

39' - Gol Crotone. Destro letale di Rojas.

35' - Ancora sfortunata la Lazio con Crespi che si era involato verso l'area calciando un missile verso l'incrocio dei pali. Pallone ancora una volta contro il legno. Azione fermata comunque dal fuorigioco.

33' - Bertini cade in area: per l'arbitro è simulazione.

28' - Secondo cambio forzato, stavolta per la Lazio: fuori Marinacci, dentro De Santis.

27' - Marinacci a terra per uno scontro con un avversario. Staff medico in campo e cambio necessario.

25' - Crespi ancora pericolosissimo ci prova con una rovesciata da manuale, impatta col sinistro ma la sfera sbatte di nuovo sulla traversa. Lazio sfortunata.

23' - Sul campo del Fersini è monologo biancoceleste.

18' - ANCORA GOL LAZIO!!!! Bellissimo gol di Crespi che con un bolide dal limite dell'area porta la sua squadra in doppio vantaggio.

15' - Fuori Amansour dentro Filosa.

15' - GOOOL!!!! Rigore per la Lazio: Bertini con un timido rasoterra porta avanti i padroni di casa.

14' - Si salva nuovamente il Crotone grazie a Pasqua: stavolta il tentativo è di Romero che trova i guantoni del portiere avversario.

11' - Occasionissima Lazio: corner battuto da Bertini, bellissima giocata di Ferrante che la spara a colpo sicuro, Pasqua sfiora il pallone mandandolo sulla traversa.

7' - Forte pressing dei biancocelesti che creano un'occasione dopo l'altra.

5' - Angolo battuto da Bertini. Bravo Pasqua e la sua difesa ad allontanare la sfera dall'area.

2' - Errore di Adeagbo che spazza male. Ruggeri interviene mandando il pallone in fallo laterale.

1' - Partiti!

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - Importante novità per la Primavera. Oggi infatti fa il suo esordio assoluto tra i baby il talento argentino Luka Romero. L'ex Maiorca, dopo essere stato prelevato in estate e aver lavorato in ritiro con Sarri, verrà schierato dal primo minuto nel match odierno. Una chance che vorrà sfruttare nel migliore dei modi aspettando di rivederlo in prima squadra.

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Crotone, match valido per la seconda giornata del campionato di Primavera 2. Dopo la vittoria in rimonta della settimana scorsa sul campo del Perugia, la formazione di Calori è alla ricerca di conferme importanti contro i calabresi guidati da Lomonaco.