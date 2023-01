PRIMAVERA - Lazio, un altro Keita è a un passo: atteso oggi a Formello

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Un nuovo Balde è prossimo ad arrivare alla Lazio, come riportato in precedenza, direttamente dalla Nocerina. Mahamadou Balde, il piccolo fratello dell'ex biancoceleste, Keita, sta per firmare con la Lazio. L'accordo è stato chiuso già e come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, il giorno buono potrebbe essere oggi. Il classe 2004 è un esterno destro che può muoversi su tutto il fronte d'attacco. Un innesto fortemente voluto dal dg Enrico Lotito e dal ds della Primavera Angelo Fabiani. Mahamadou finora ha segnato 5 gol in 15 presenze in Serie D e nel reparto con Crespi e Saná Fernandes potrebbe fare le fortune per la squadra di Sanderra. Il 19enne dovrebbe arrivare oggi a Formello per sancire un accordo di 2 o 3 anni.