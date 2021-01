PRIMAVERA - Lazio, Vavro aggregato al gruppo di Menichini: titolare contro il Milan

In attesa di notizie dal mercato dopo il mancato trasferimento al Genoa, Denis Vavro, fuori dal progetto di Simone Inzaghi, è stato temporaneamente aggregato al gruppo della Lazio Primavera di Leonardo Menichini. Dopo aver disputato la scorsa settimana l'amichevole contro la Vis Artena persa per 3-2 dalle giovani aquile, il difensore biancoceleste è stato convocato e inserito nella formazione titolare per la partita contro il Milan Primavera in programma oggi alle ore 11.00 allo stadio Mirko Fersini. Vavro era rientrato nella lista dei convocati contro il Parma in Coppa Italia (la competizione lo permette), ma è al momento ancora fuori da quella del campionato e della Champions League.

