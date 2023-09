PRIMAVERA - Lazio, Verona battuto! Sulejmani e Di Tommaso timbrano, ma è show di Saná

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Buona la seconda per la Lazio di Sanderra che manda a casa il Verona con zero punti in tasca. Ritmi alti e tanto possesso palla, ma sono i gialloblu, come un fulmine a ciel sereno, ad andare in vantaggio al 28’ con Patanè, autore di una bella partita. I biancocelesti si rimboccano le maniche e riportano in equilibrio il risultato al 44’ con Sulejmani, appena entrato al posto di Balde infortunato. Nella ripresa è subito sorpasso dei capitolini con Di Tommaso che sfiora una perla messa in area da Sana Fernandes, tra i migliori in campo. Il prossimo 16 settembre la Lazio volerà in casa del Lecce, vincitore del campionato nella stagione passata.

PRIMAVERA 1 TIM | II giornata

Sabato 2 settembre 2023, ore 14:30

C.S. La Borgesiana, Roma

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso (78' Cappelli), Nazzaro, Napolitano; Sana Fernandes (83' Petta), Gonzalez, Balde (41' Sulejmani). A disp: Martinelli, Renzetti, Serra, Tredicine, Marini, D'Alessandro, Urbano, Zazza. All. Sanderra

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Toniolo; Rigo, Dalla Riva (78'Agbonifo), Nwanege; Calabrese, Patanè, Dentale (61' Vermesan), D'Agostino (90+1' Pavanati); Diao; Corradi (90+1' Valenti), Cissè. A disp.: Ravasio, Marchetti, Szimionas, De Battisti, Doucourè, Trevisan, Fagoni. All.: Paolo Sammarco

Arbitro: Luca Cherchi (sez. Carbonia)

Assistenti: Fabio Catani - Markiyan Voytyuk

Ammoniti: Gonzalez, Nazzaro, Napolitano, Dutu (L) Calabrese, D'Agostino (V)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+6' - Triplice fischio. La Lazio porta a casa i tre punti.

90+5' - Alla battuta va Cissè, destro decisamente alto.

90+5' - Giallo per Dutu e punizione dal limite dell'area per il Verona. Potrebbe essere l'ultima chance per i gialloblu.

90+1' - Dentro Valenti e Pavanati per il Verona.

90' - 6 minuti di recupero concessi.

84' - Napolitano a terra dolorante.

84' - Un paio di chance per il Verona che tenta il tutto per tutto in questi ultimi minuti. Bravo Magro a farsi trovare pronto.

83' - Ancora cambio per la Lazio: fuori Sana Fernandes, dentro Petta.

81' - Occasione per il tris di Sana Fernandes, servito bene da Napolitano. Pallone che sfiora il palo.

78' - Cambia la Lazio: fuori Di Tommaso, al suo posto Cappelli. Nel Verona fuori Dalla Riva, dentro Agbonifo.

70' - Verona che sembra un po' più vivo rispetto ad inizio primo tempo. Patanè in gran forma, le occasioni migliori per i gialloblu passano dai suoi piedi.

66' - Brivido per la Lazio che pasticcia un po' in difesa. Magro in qualche modo smanaccia la palla in angolo prima che oltrepassi la linea di porta.

66' - Giallo per D'Agostino che atterra Sana Fernandes per bloccare la ripartenza.

63' - Giallo per Napolitano per un'entrata ruvida su Rigo. Sarà calcio di punizione per gli ospiti.

61' - Cambio di punte per Sammarco: Dentale lascia il campo, al suo posto Vermesan.

60' - Tanta Lazio e pochissimo Verona in questo secondo tempo. Biancocelesti propositivi e compatti, bravi anche ad imporsi nei duelli.

55' - Occasione divorata da Diego Gonzalez che ci va sempre vicinissimo senza riuscire a mettere il pallone in porta. Palo sfiorato a tu per tu con il portiere avversario.

48' - RADDOPPIO LAZIOOOO! Cross di Sana Fernandes in area, la palla sfiora il mucchio di compagni in area: un leggerissimo tocco di Di Tommaso si infila alle spalle di Toniolo.

47' - Occasione per Diego Gonzalez: rimessa laterale lunga di Milani che punta direttamente il compagno, tocco troppo debole con la punta del piede. Sfera sul fondo.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+5' - Fischia l'arbitro. Si torna negli spogliatoi.

45+4' - Corner per il Verona: D'Agostino alla battuta, grande parata di Magro ad allontanare sul tentativo di Patanè.

45+1' - Giallo per Nazzaro.

45' - 5 minuti di recupero.

44' - GOLLLLLLLLLLL SULEJMANI!!!! Appena entrato l'albanese pareggia i conti! Cross al centro di Milani, Diego Gonzalez ci prova ma la sfera sbatte sulla traversa. Intervento immediato di Sulejmani che col piattone la mette dentro.

41' - Cambio forzato per la Lazio: esce Balde, dentro Sulejmani.

40' - Balde a terra, staff medico in campo. Dolore al ginocchio destro avvertito dall'attaccante spagnolo. Sanderra costretto al cambio.

40' - Destro potente ma impreciso di Dalla Riva che la spara dal limite dell'area. Pallone che termina alto.

35' - Giallo per Gonzalez, un po' nervoso.

34' - Ammonito Calabrese per fallo su Diego Gonzalez.

28' - Gol Verona. Patanè dalla destra taglia il campo, si accentra e col sinistro calcia e beffa Magro.

24' - Durante il cooling break Nazzaro è a terra per qialche problema al piede destro. Staff medico in campo.

23' - Sana Fernandes atterrato da un avversario a centrocampo. Avversari costretti spesso al fallo per fermare i biancocelesti.

17' - Corner battuto da Napolitano: destro che gira, palla in area, allontana la formaizone gialloblu.

17' - Alla battuta va Gonzalez con il sinistro, cross teso sul primo palo, Dentale mette in calcio d'angolo.

16' - Calcio di punizione per la Lazio per fallo su Napolitano, posizione nei pressi dela bandierina.

10' - Occasione per la Lazio con Diego Gonzalez che a pochi passi dalla porta la calcia sul fondo. Buono lo spunto di Milani che dalla sinistra aveva servito il compagno.

6' - Qualche chiacchiera tra l'arbitro e Sanderra, un po' nervoso per qualche intervento ruvido falloso non fischiato a favore della Lazio.

3' - Squadre che partono subito forte, ritmi alti e molto movimento.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Hellas Verona, gara valida per la 2a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti tornano in casa, seppur non al centro sportivo di Formello, per la prima partita casalinga della stagione: reduci dalla sconfitta di misura contro l'Atalanta della scorsa giornata sono determinati a rimettersi in pista e iniziare al meglio la stagione. Diversi i nuovi innesti arrivati agli ordini di Sanderra nella sessione di calciomercato che si è chiusa nella giornata di ieri.