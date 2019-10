PRIMAVERA - Napoli - Lazio, sfida di Coppa con vista derby: l'anteprima del match

Una gara da dentro o fuori. Napoli e Lazio si affronteranno alle ore 14.30 allo Stadio Pasquale Janniello di Frattamaggiore, nella sfida valida per il secondo turno della Primavera Tim Cup. Sulla carta si prospetta una sfida equilibrata, con le due squadre che ricorreranno ad un ampio turnover. La Lazio ha superato il primo turno battendo il Trapani con le reti di Nimmermeer e Bianchi, il Napoli invece l'ha spuntata sul Cosenza soltanto ai supplementari. Ci si gioca il pass per gli ottavi, dove ad attendere la vincitrice ci sarà la Roma. Va tenuto conto anche del fattore tabellone, con la parte destra sulla carta proibitiva per entrambe. Oltre ai giallorossi ci sono anche Atalanta, Inter e Cagliari.



NAPOLI - I partenopei sono allenati da una vecchia conoscenza biancoceleste. Si tratta di Roberto Baronio che però non sta vivendo un bel periodo sulla panchina azzurra. L'unica vittoria in campionato risale al 14 settembre, in occasione dell'esordio contro il Torino. A quella vittoria sono succeduti 2 pareggi e 3 sconfitte, senza considerare gli "schiaffoni" ricevuti in Youth League da Genk (3-1) e Salisburgo (7-2). La squadra di Baronio segna poco, solo 6 le reti messe a segno in campionato, ma fa della difesa il suo punto di forza (8 gol subiti finora). Rispetto all'ultima sfida col Chievo saranno diversi i cambi. Conferme sicure solo per Manzi, squalificato per le prossime tre di campionato, e Zanon.



LAZIO - Anche la Lazio dopo un buon inizio con 2 vittorie e un pareggio, non vive un momento positivo. Nelle ultime tre sfide di campionato sono arrivate infatti tre sconfitte contro Sampdoria, Atalanta e Cagliari. La squadra di Menichini sta incontrando alcune difficoltà, anche se il calendario non ha aiutato nelle ultime uscite. Per la sfida con il Napoli mancherà sicuramente Armini, convocato dalla Nazionale Under 19, e Cerbara, squalificato per tre turni dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata con il Trapani. Menichini ricorrerà comunque a un ampio turnover cambiando tutti e undici gli interpreti in campo domenica con il Cagliari. Spazio per chi ha giocato meno, a partire da Zilli, Russo e Shehu, che comporranno il tridente offensivo. Probabile che il tecnico ex Salernitana opti anche per un cambio modulo, passando dal 3-5-2 di rito al 4-3-3.



Primavera Tim Cup, 2ndo turno eliminatorio

Napoli - Lazio

Mercoledì 30 ottobre, ore 14.30, Stadio Pasquale Janniello di Frattamaggiore (NA)

Probabili formazioni



NAPOLI (3-4-3) - Daniele; Costanzo, Senese, Manzi; Potenza, Virgilio, Esposito, Zanon; Palmieri, Mancino, Vrakas. A disp. Idasiak, Labriola, Zanoli, Cavallo, Ceparano, D'Amato, Vrikkis, Marrazzo, D'Onofrio, Vianni, Sgarbi. All. Roberto Baronio.



LAZIO (4-3-3) - Furlanetto; Kaziewicz, Kalaj, Franco, Pica; Bertini, Bianchi, Cesaroni; Shehu, Zilli, Russo. A disp. Marocco, Peruzzi, De Angelis, Cipriano, Moschini, Francucci, Czyz, Shoti, Falbo, Nimmermeer. All. Leonardo Menichini.

Arbitro: Luigi Catanoso (sez. Reggio Calabria)

Assistenti: Giuseppe Centrone e Ciro Di Maio.