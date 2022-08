PRIMAVERA - Obiettivo promozione: ecco le date della nuova stagione:

La Serie A, ma anche la Primavera è pronta a iniziare: la Lega ha comunicato le date della nuova stagione di Primavera 2

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non solo la Serie A, anche la Primavera si prepara per iniziare la nuova stagione. I ragazzi di mister Sanderra avranno l'obiettivo di centrare la promozione diretta, in cui sono mancati lo scorso anno perdendo i playoff contro il Brescia. In attesa di sapere l'ordine degli avversari la Lega ha comunicato le date della prossima stagione di Primavera 2, a quale inizierà il 10 Settembre 2022 per terminare il 23 Maggio 2023. Se non riuscisse a vincere il girone, la speranza è che la squadra riesca a essere promossa per mezzo dei playoff che, invece, avranno il via il 20 Maggio con i quarti di finale, mentre le semifinali si giocheranno: il 27 Maggio l'andata e il 3 Giugno il ritorno. Per quanto riguarda la finale playout, utile a evitare la retrocessione in Primavera 3, si disputerà l'andata il 20 Maggio e il ritorno il 27 dello stesso mese.