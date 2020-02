PRIMAVERA - Passi falsi in coda, la Lazio allunga sulla zona play-out

Seconda vittoria consecutiva per la Lazio Primavera che, con i tre punti ottenuti ad Empoli, si allontana dalla zona play-out. Risultati positivi, poi, sono arrivati dagli incontri delle altre concorrenti dirette dei biancocelesti nella lotta per la permanenza nella Serie A della primavera. Non considerando il Bologna, che ha vinto contro il Chievo Verona, le altre avversarie sono rimaste ferme allo stesso punteggio: Napoli, Chievo, Pescara e Fiorentina sono uscite sconfitte dalle rispettive sfide. Stesso risultato per il Sassuolo, attualmente a ventitre punti, come le baby aquile di Menichini. Da ricordare che, a fine campionato, le squadre che occuperanno le ultime due posizioni in classifica retrocederanno nella categoria inferiore, mentre terzultima e quartultima dovranno giocarsi le ultime chance nei play.out. Di seguito, la classifica aggiornata:

Atalanta 45

Cagliari 38*

Inter 34

Roma 30

Juventus 30*

Sampdoria 27

Genoa 24*

Sassuolo 23

LAZIO 23

Empoli 23

Bologna 22

Torino 21*

Fiorentina 18

Pescara 15

Napoli 12

Chievo 12

* Cagliari-Juventus 9/02 ore 10;

* Torino-Genoa 9/02 ore 12.