PRIMAVERA Tim Cup - Napoli - Lazio, un pass per gli ottavi: l'anteprima del match

Dopo la vittoria casalinga contro il Cosenza nel primo turno eliminatorio, la Lazio Primavera sfida il Napoli al G. Piccolo di Cercola per provare a strappare un pass valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Appuntamento alle ore 15, la sfida ovviamente sarà ad eliminazione diretta. Chi passerà il turno sfiderà l'Atalanta campione d'Italia in carica, nel turno successivo.

NAPOLI - Dopo aver battuto a sorpresa per 4-0 l'Ascoli, la squadra campana allenata da Emmanuel Cascione ospiterà in casa la Lazio. I partenopei sono scesi in Primavera 2 dopo la stagione altalenante della scorsa annata, fermata anche a causa del Coronavirus. Obiettivo rialzarsi fin da subito, per ritornare in Primavera 1 al più presto.

LAZIO - Menichini cambia ma non troppo, anche perchè la coperta è corta e farlo sarà complicato anche a gara in corso. Adegbo e Cesaroni sono ancora fuori per infortunio, Nasri non è ancora utilizzabile, Cerbara e Pino saranno fuori per squalifica. Il tecnico ex Salernitana con gli uomini contati si affiderà alle sue certezze. Possibile spazio per Marinacci e Castigliani. Entrambi si candidano a diventare punto fermo della primavera delle prossime stagioni.

Secondo turno eliminatorio Tim Cup Primavera

30 settembre 2020, ore 15, stadio “Piccolo” di Cercola

Napoli - Lazio

Probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3) - Idasiak; Barba, Guarino, D’Onofrio; Potenza, Ceparano, Brando, Romano; D’Agostino, Altomare, Cioffi. A disp.: Pinto, Baietti, Costanzo, Virgilio, Sepe, Acampa, Iaccarino, Marrazzo, Vergara, Umile, Ambrosino. All. Emmanuel Cascione

LAZIO (4-3-3) - Furlanetto; Novella, Pica, Franco, T. Marino; Bertini, A. Marino, Czyz; Castigliani; Raul Moro, Nimmermeer. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Ndrecka, Migliorati, Shehu, Ferrante, Tare, Marinacci. All.: Leonardo Menichini.

Pubblicato all'1.00