Settore Giovanile: Atalanta prima in classifica, la Lazio fuori dalla Top 10

Il portale Calcionazionale.it ha messo a punto una speciale classifica relativa al settore giovanile delle società professionistiche, che prende in considerazione le categorie Primavera, Under 17, Under 16 ed Under 15. Sono state inserite sia le squadre che militano in Serie A che in B, ma per queste ultime i punti sono stati divisi per due. L’Under 18, invece, non è stata conteggiata, poiché sono solamente nove le formazioni iscritte. In cima alla speciale classifica c’è l’Atalanta, a tre lunghezze di distanza da Genoa ed Inter. Ottimo il percorso fin qui tracciato dal Cagliari, a pari punti con il Napoli, ma il Milan insegue appena più in basso a 45,5. Il Pescara, in settima posizione, è la prima squadra di B in classifica. Infine, Roma, Juventus e Fiorentina chiudono la Top 10. E la Lazio? Le baby aquile sono fuori dai primi dieci posti e, a quota 39, sono dodicesimi, alle spalle dell’Hellas Verona.

