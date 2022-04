SETTORE GIOVANILE | Lazio U13 PRO, Roma annientata: derby vinto 1-4

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ennesima soddisfazione per il settore giovanile della Lazio questo pomeriggio. La squadra U13 PRO ha vinto il derby contro la Roma per 1-4. La partita si è giocata al Centro Sportivo 'Fulvio Bernardini', casa dei giallorossi. I biancocelesti hanno dominato la partita, segnando due gol per tempo: nel primo la doppietta di Diori, 5' e 19', nel secondo le marcature firmate da Florio al 52' e da Iovane al 65'. Di mezzo la rete dei padroni di casa. Questa vittoria è l'ennesima conferma che il vivaio laziale sta gettando le basi in maniera eccellente per un futuro di prospettiva.