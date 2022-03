SETTORE GIOVANILE | Lazio U17, 1-1 nel derby scudetto. Bianchessi: "Contento per Rossi, grazie alla Curva Nord"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby d'alta quota è finito in parità, a dimostrazione di come la vetta della classifica del girone C del campionato Allievi Under 17 sia combattuta. Lazio e Roma si sono affrontate al Green Club equilibrandosi per larga parte della gara. La paura di sbagliare e perdere terreno è stata di più della voglia di conquistare tre punti fondamentali da parte di entrambe le squadre. A sbloccare il risultato i giallorossi con Costacesco nel secondo tempo. Pochi minuti dopo Rossi, rientrato dopo 9 mesi di stop per pubalgia, ha pareggiato i conti. Le fasi finali della stagione si avvicinano e la Lazio rimane al secondo posto, a due lunghezze dai cugini. La squadra di D'Urso sta svolgendo un'ottima stagione, manca poco per renderla indimenticabile.

BIANCHESSI - In esclusiva ai nostri microfoni il direttore Mauro Bianchessi ha dichiarato al termine del match: "Partita contratta perché il derby di vertice era molto sentito. Un punto importante che ci avvicina alle fasi finali del titolo italiano. Contento per Rossi che dopo 9 mesi di assenza per pubalgia torna in campo e segna nel derby. Un mio grande grazie alla Curva Nord che ci ha sostenuto per tutto l’incontro dimostrando ancora una volta questo grande amore verso la Lazio".