FORMELLO - Lazio, Acerbi ce la fa! Marusic e Caicedo ci riprovano

FORMELLO - Sospiro di sollievo: Acerbi c'è e svolge la rifinitura anti-genoa. Il difensore entra in campo con la squadra, svolge il riscaldamento a parte e poi si aggrega per le prove tattiche coi compagni. Stretching ed esercitazioni col pallone, poi la seduta senza forzare troppo. Ieri non si era allenato a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Non è ancora al meglio, ma risponderà presente per la partita a Marassi. Stamattina, durante i test, completava al centro la linea a tre con Patric e Radu ai suoi lati. Sarà questa la difesa per il lunch match di domani. Out per squalifica Luiz Felipe, le alternative in panchina saranno Bastos e Vavro.

CONFERME. Qualche mossa a sorpresa potrebbe concretizzarsi a centrocampo e in attacco, dove Lazzari e Correa sembravano viaggiare verso il ritorno nel blocco dei titolari. E invece Inzaghi, stando alle prove odierne, parrebbe intenzionato a confermare Marusic sulla fascia destra e Caicedo al fianco di Immobile. Jony si muoverà a sinistra, in mezzo toccherà al terzetto di riferimento composto da Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Nessun problema per Parolo, di prima mattina in Paideia per un controllo alla coscia (contusione rimediata a Parma). Squadra che ha vinto (le ultime due), potrebbe non cambiare. Ok Adekanye, recuperato per la panchina: il giovane ieri era rientrato in anticipo negli spogliatoi zoppicando. L'unico forfait è quello di Lulic: il capitano è fermo per l'infortunio alla caviglia sinistra, prova a rientrare prima della sosta del campionato.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Lazzari, Parolo, Minala, Cataldi, A. Anderson, Lukaku, Correa, Adekanye. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 22/02 alle ore 13:15