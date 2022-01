FORMELLO - Lazio, gruppetto alla ripresa: da monitorare Pedro

FORMELLO - Per la Lazio ripresa il giorno successivo alla vittoria con la Salernitana. Gruppetto in campo alle 11.30 di mattina, i titolari di sabato rimangono in palestra, l’allenamento tecnico riguarda soltanto i calciatori rimasti a riposo all’Arechi e quelli entrati nel secondo tempo. Due portieri (Reina e Adamonis) più 8 giocatori di movimento: sono Lazzari, Vavro, Kamenovic, Leiva, Jony, Romero, Muriqi e Moro a cui sono stati aggiunti Floriani Mussolini e Bertini, baby della Primavera convocati contro i granata da Sarri viste le tante assenze. Torello, breve lavoro atletico, poi sfide a campo ridotto tra “arancioni” e “celesti”. Oggi sarà già tempo di rifinitura, martedì all’Olimpico sono in programma gli ottavi di finale di Coppa Italia con l’Udinese. Da monitorare le condizioni di Pedro: lo spagnolo è stato sostituito poco prima dell’intervallo a causa di un problema muscolare al polpaccio destro. La speranza è che si sia fermato in tempo come avvenuto nella trasferta con il Sassuolo: pochi giorno dopo si riaggregò e non saltò nemmeno una partita. A prescindere sarà risparmiato in Coppa, pronosticabili Felipe Anderson e Zaccagni ai lati del tridente d'attacco. Gli altri assenti odierni: Acerbi (lesione al flessore sinistro), Akpa Akpro (sta recuperando dal Covid), poi André Anderson, Radu e Basic, spariti dai radar da metà settimana.

Pubblicato il 16/01 alle ore 13