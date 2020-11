FORMELLO - Lazio, Lulic corre verso il ritorno. Reina e Luiz Felipe a riposo

Cambio di programma. La seduta inizialmente fissata per il pomeriggio viene anticipata nella mattinata. Inzaghi approfitta del nuovo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra alle ore 9, per mandare in scena l'allenamento odierno e lasciare il resto della giornata libera ai suoi ragazzi. Riscaldamento, esercitazioni sul possesso palla e partitella finale per i calciatori presenti sul terreno di gioco. All'appello mancano ovviamente i nazionali (Acerbi, Marusic, Milinkovic, Akpa Akpro, Correa e Muriqi, più l’under 21 Alia) e i calciatori stoppati dai tamponi tanto discussi (Strakosha, Leiva e Immobile). Ancora a riposo per il secondo giorno consecutivo Luiz Felipe e Reina. I due calciatori si sono allenati in palestra, si tratta solo di uno stop precauzionale per smaltire le fatiche e ricaricare le pile in vista della prossima settimana. La notizia positiva di giornata è la conferma dei progressi di Senad Lulic. Il capitano biancoceleste ha svolto l'intero allenamento in gruppo, compresa la partitella finale. Il bosniaco procede spedito verso il rientro, a breve verrà inserito nella lista per il campionato, dove prenderà il posto di Djavan Anderson. Inzaghi può sorridere.

