FORMELLO - Lazio, lunedì la ripresa: Cataldi vicino al rientro

FORMELLO - Domenica di riposo per la Lazio, ripresa fissata per lunedì pomeriggio. La Lazio comincerà a preparare un altro anticipo, scenderà di nuovo in campo di sabato (alle 18.30 con lo Spezia). Dall’infermeria rientrerà Cataldi, fermo dalla fase conclusiva del ritiro di Marienfeld per un problema muscolare. Negli ultimi giorni ha svolto un lavoro differenziato calzando gli scarpini, è vicinissimo al rientro. Pedro, arrivato a Formello soltanto giovedì, continuerà a mettere allenamenti nelle gambe. Stesso discorso per Luis Alberto, pronosticabile titolare nella seconda giornata di campionato. Correa, neanche in panchina a Empoli, si allenerà coi compagni fino a quando non si concretizzerà la sua cessione.