FORMELLO - Lazio, Patric si tiene pronto. Radu è ancora fermo

FORMELLO - Lentamente viene rimpolpato il gruppo. Cabral, dopo Immobile, è il secondo nazionale tornato ad allenarsi sui campi di Formello. L’ex Sporting, fino a ieri impegnato con la selezione del Capo Verde, ha partecipato alla sgambata collettiva di oggi pomeriggio (lavoro tecnico e atletico con allunghi di 70 metri. Confermata anche la presenza di Ciro, alla seconda seduta post-Italia. Il bomber, messe alle spalle le delusioni azzurre, ha già puntato il proprio mirino sul Sassuolo. Luiz Felipe, al contrario, è rientrato alla base senza giocare ma rischia di saltare il match alla ripartenza: trauma distorsivo al ginocchio rimediato in un allenamento agli ordini del ct Mancini. Va considerato in dubbio, oggi ha sudato al chiuso e poi seguito da bordo campo la partitella conclusiva. Patric è favorito per fare coppia con Acerbi, in questo momento in Turchia per la sfida inutile della Nazionale. Sarri farà scattare le vere prove tattiche soltanto da giovedì quando la rosa sarà completa o quasi.

ATTESA. Oltre ai citati, deve fare ancora a meno di Marusic (comunque a Roma), Milinkovic, Hysaj, Strakosha, Romero, Kamenovic, Acerbi e Zaccagni. Sono stati aggregati i Primavera Bertini (capitano), Ferrante, più il baby portiere Magro, classe 2005 dell’Under 18 di Rocchi. Ai box c’è Radu, alle prese con la fascite plantare: non sta forzando in questi giorni, effettuerà un provino in prossimità del match di sabato per vedere se riuscirà a entrare nella lista dei convocati. Squalificato Pedro, era diffidato, il giudice sportivo l’ha fermato per un turno per il giallo preso nel derby. Il suo posto sarà preso da Zaccagni, completerà il tridente con Immobile e Felipe Anderson.

