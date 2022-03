FORMELLO - Lazio, Sarri concede 2 giorni: Immobile ok, Lazzari incrocia le dita

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Due giorni di riposo, ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì. Quarantotto ore di relax dopo la seduta di scarico di ieri mattina a Formello (non per le "riserve", spremute da un intenso lavoro atletico). Il posticipo di lunedì prossimo con il Venezia consente al tecnico di preparare il match all'Olimpico con tutta calma. Immobile ha rassicurato sulle proprie condizioni, la botta al costato ricevuta da Lovato nella fase finale del match di Cagliari non ha comportato un infortunio serie. Le lastre effettuate hanno scongiurato la beffa di un'infrazione o di una microfrattura. Ora resta da valutare Lazzari, quasi pronto a rientrare dalla lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Ci prova per il Venezia, il recupero non è scontato, comunque ci sarà per il derby del 20 marzo. Dai nuovi controlli si capirà se ci sarà bisogno di un altro po' di pazienza.

PROGRAMMA. L'altro ai box è Cataldi, fermo per una lieve lesione al flessore: anche lui probabilmente tornerà tra i convocati per la sfida con la Roma. Marusic salterà il Venezia per squalifica, tornerà con la Roma con ancora la diffida pendente. Il programma dei prossimi giorni: ripartenza mercoledì alle 15.30, giovedì doppia (10.30 e 15.30), poi una sgambata al giorno fino alla rifinitura di domenica pomeriggio.

