PAIDEIA - Lazio, controlli alla coscia per Parolo: ok per il Genoa

Accertamenti alla coscia per Marco Parolo, sicuro comunque di un posto nella lista dei convocati per la sfida a Marassi. Il centrocampista non è in dubbio, si è allenato negli ultimi giorni e tra poco prenderà parte anche alla rifinitura anti-Genoa. Gli accertamenti riguardano una contusione rimediata nella trasferta di Parma. L'ematoma è quasi sparito, gli esami sono stati programmati per una nuova valutazione del quadro clinico. Parolo sta bene e risponderà presente per la partita di domani. In attesa del ritorno in gruppo di Acerbi (ieri a riposo), è Lulic l'unico calciatore ai box. Il capitano è fermo per un infortunio alla caviglia.

