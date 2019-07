RITIRO LAZIO, GIORNO 1 - Termina l'allenamento: tanto lavoro con la palla - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 - Termina l'allenamento. Il gruppo guidato da Farris e Cecchi è passato alla fase di stretching, tutti gli altri sono invece rientrati negli spogliatoi. La prima giornata di allenamento per la Lazio ad Auronzo di Cadore si chiude con tanto lavoro con il pallone e diversi riscontri positivi. Si è distinto, tra gli altri, Manuel Lazzari: tanta corsa e grande precisione nei cross sia nella partitella che nelle azioni finali, l'ex Spal si è presentato bene. Da sottolineare in negativo solo l'assenza di Marusic - acciaccato - e l'allenamento differenziato di Luiz Felipe, il brasiliano, comunque, ha concluso la seduta aumentando progressivamente i carichi di lavoro.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Partitella finita, ora la maggior parte della squadra sta effettuando stretching mentre: Vavro, Lazzari, Milinkovic, Parolo, Caicedo, Correa, Adekanye e Lulic stanno provando delle azioni offensive partendo palla a terra. Dirigono il gruppetto mister Farris e il collaboratore tecnico Mario Cecchi.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 - Intensifica il lavoro differenziato Luiz Felipe, che sul campo svolge degli allunghi in progressione. Intanto sul campo va in scena una vera e propria partitella a metà campo 10 contro 10.



AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Sul campo adiacente a quello principale, spunta Luiz Felipe. Differenziato per il calciatore biancoceleste agli ordini di Fonte. Gli altri agli ordini di Simone Inzaghi svolgono invece una partitella a campo ridotto a massimo due tocchi.



AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Puntuale come un orologio svizzero. La seduta di allenamento dei biancocelesti al Campo Zandegiacomo comincia alle 17.30 in punto. In campo ci sono 17 giocatori di movimento (compresi Acerbi, Immobile e Adekanye, che nella mattinata avevano svolto dei test), più i quattro portieri Alia, Adamonis, Proto e Guerrieri. Out invece Marusic, non ancora al meglio fisicamente. Circo 400 i tifosi che hanno affollato le tribune.



FINE SEDUTA MATTUTINA



AGGIORNAMENTO ORE 11.35 - Termina qui la prima seduta di allenamento del ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. Prossimo appuntamento con l'allenamento pomeridiano alle ore 17.30.



AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Comincia la partitella a due tocchi a campo ridotto con in campo le stesse squadre. Adamonis il portiere dei verdi, Guerrieri quello dei celesti. Sfida subito sbloccata da Caicedo con un incornata di testa su un cross perfetto di Milinkovic. L'ecuadoregno raddoppia poco dopo con una conclusione dalla distanza che si infila sotto l'incrocio. Passano pochi minuti e i celesti segnano anche la terza e la quarta rete con Leiva e ancora Caicedo. La risposta dei verdi porta la firma di Luis Alberto e Cataldi, ma alla fine il poker di Caicedo chiude la partitella. Risultato finale 5-2, il triplice fischio di Inzaghi manda tutti negli spogliatoi.



AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Squadre schierate in campo, col fratino verde Correa, Lazzari, Vavro, Parolo, Luis Alberto, Cataldi, Patric. In tenuta celeste invece Leiva, Andrè Anderson, Jorge Silva, Caicedo, Wallace, Milinkovic, Lulic. Lavoro tecnico allo Zandegiacomo, si gioca ad un tocco.

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 - Terminato il lungo riscaldamento in palestra, squadra in campo per cominciare i primi lavori col pallone. Squadra subito divisa in due gruppi per un torello a due tocchi di riscaldamento. In campo ci sono Correa, Lazzari, Vavro, Parolo, Luis Alberto, Cataldi, Patric, Leiva, Andrè Anderson, Jorge Silva, Caicedo, Wallace, Milinkovic, Lulic. A bordo campo Luiz Felipe assiste all'allenamento dei compagni, è in tenuta di allenamento ma non lavora con i compagni. Viene da un infortunio muscolare ed è ancora in fase di recupero. Non si vede Marusic, Adekanye dopo il test sul campo termina le visite mediche iniziate a Roma. Immobile e Acerbi continuano il lavoro in palestra.



AURONZO - Si parte, Zandegiacomo allestito per l'occasione. Per la Lazio appuntamento alle ore 10 ma alcuni giocatori alle 9 sono già al lavoro. Acerbi, Immobile e Adekanye svolgono i primi test atletici sul campo guidati da Ripert. L'ex attaccante del Liverpool leggermente più indietro di condizione rispetto ai due azzurri. Dovrà lavorare duro per ritrovare subito la giusta forma fisica. Gli altri invece si raggruppano man mano in palestra per il riscaldamento. I portieri Proto, Alia, Guerrieri e Adamonis si allenano fin da subito agli ordini di Grigioni. Sugli spalti circa 200 tifosi. Applausi per tutti, tra i più acclamati Inzaghi, Immobile e Lulic. È cominciato ufficialmente il dodicesimo ritiro dei biancocelesti sotto le Tre Cime di Lavaredo.

