Calciomercato, dal Messico: "Anche la Lazio segue José Juan Macìas"

L'ultima indiscrezione relativa al calciomercato della Lazio arriva dal Messico. In particolare, il portale sportivo AS ha riportato l'interesse dei biancocelesti nei confronti di José Juan Macìas, attaccante classe '99 del Guadalajara. I capitolini, tuttavia, non sarebbero gli unici interessati al calciatore: il giovane talento ha catturato le attenzioni del Marsiglia, che avrebbe messo sul piatto già dieci milioni di euro per una buona parte del cartellino del giocatore. Real Sociedad e Lille sarebbero gli altri due club nei cui radar sarebbe finito Macìas. Il contratto con la società messicana scadrà nel 2022. Nell'ultima stagione, quella 2019/20, infine, l'attaccante ha collezionato 29 presenze, marcando 13 gol, considerando tutte le competizioni. La Lazio lo segue.

