Calciomercato, la Roma ha puntato un obiettivo della Lazio: ecco di chi si tratta

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il prossimo 2 gennaio avrà inizio la sessione di calciomercato, ma già le diverse squadre si stanno muovendo per piazzare i prossimi colpi. Mentre la Lazio pensa al tanto agognato terzino sinistro, la Roma ha messo nel mirino un nuovo portiere per la prossima stagione. Il nome è orbitato per lungo tempo nell'estate del 2022 intorno all'ambiente biancoceleste, prima che arrivassero Maximiano e Provedel: si tratta di Guglielmo Vicario, estremo difensore dell'Empoli che, secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, è un obiettivo dei giallorossi per la prossima stagione.