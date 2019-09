Calciomercato Lazio, ag. Caravello: "Cipriano con la Primavera e poi...."

Anche l'agente Danilo Caravello - intermediario nell'affare che ha portato Cipriano alla Lazio - è presente all'Hotel Sheraton di Milano per l'ultima giornata di calciomercato. Il procuratore ha commentato la sessione estiva ai nostri microfoni: "La Lazio anche ieri ha fatto un'ottima partita, a testimonianza che nel mercato non serve comprare tanto per comprare, ma le squadre più pronte sono quelle già rodate. Il mercato non è comprare, ma tenere i pezzi migliori così come ha fatto la Lazio. Ha preso giocatori pronti, il primo è Lazzari che conosce bene il mercato. Cipriano? Deve crescere, deve lavorare. Quando si arriva nel calcio italiano, anche nelle giovanili, bisogna fare i conti con un campionato diverso, più tattico, più organizzato degli altri campionati. Inizerà la Primavera, farà sicuramente la spola con la prima squadra, speriamo possa dimostrare le sue qualità affinché la Lazio possa riscattarlo. E chissà, magari possa fare un percorso alla Luiz Felipe. Per il momento è concentrato sulla Primavera, per imporsi lì. Germoni? Anche ieri ha fatto una grande partita nonostante la sconfitta. Per i giovani è importante avere fiducia, giocare. E questa fiducia Germoni l'ha trovata alla Juve Stabia. Ha delle grandi qualità, ha avuto due stagioni di difficoltà, può succedere a un ragazzo giovane. Ma già lo scorso anno si è rimesso in pista bene. Speriamo continui questo percorso di crescita, è un ragazzo che può levarsi tante soddisfazioni. Lazio in Champions? Può ambire a essere una delle squadre per il quarto posto, ieri con la Roma lo ha ampliamente dimostrato".

