Calciomercato Lazio, ancora Vazquez: possibile occasione a gennaio

Un nome che si ricandida in continuazione quello di Franco Vazquez per la Lazio, il profilo del Mudo è sempre piaciuto e viene spesso accostato al biancoceleste. Nonostante manchi ancora circa un mese e mezzo all'inizio della prossima finestra di mercato, il portale TuttoMercatoWeb.com riporta di un'idea che torna di nuovo nei pensieri del club capitolino, in particolar modo per la valutazione del giocatore in uscita dal Siviglia: passata dai 7 milioni di euro della scorsa estate agli attuali 4,5, con la prospettiva di scendere ulteriormente per gennaio. Potrebbe essere un'occasione del mercato invernale per la Lazio, che finalmente accontenterebbe le tante voci che si sono susseguite negli ultimi anni.