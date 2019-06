Calciomercato Lazio, dal Portogallo: il Benfica vuole Pedro Neto

Una stagione di totale ambientamento, nell'ultima finalmente lo si è visto all'opera in Coppa Italia e in Serie A. Scampoli di partite per utili a capire che il talento c'è, ma che va coltivato con costanza. Pedro Neto è reduce dal Mondiale U-20 con il Portogallo, rassegna amara perché i lusitani sono stati eliminati alla prima fase. Il ragazzo classe 2000 è in vacanza, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Lazio o nuova destinazione? Difficile dirlo ora, Tare per lui stravede, anche Inzaghi ha cominciato ad apprezzarlo, anche se qualche atteggiamento deve ancora migliorare. Normale quando hai 19 anni. E dunque? L'ostacolo a una permanenza si chiama Jorge Mendes. Il superagente che cura gli interessi di Neto vorrebbe vederlo giocare con più continuità, fargli trovare spazio e modo di esprimersi. Per questo ha cominciato a sondare il mercato alla ricerca di una destinazione possibile e questa potrebbe essere il Benfica. Secondo quanto riferito dalla rete portoghese TVI24, il club di Lisbona ha contattato direttamente la Lazio per chiedere la disponibilità a trattare Pedro Neto. Approcci per capire costi e fattibilità dell'operazione. Lotito due anni fa versò nelle casse del Braga 7,5 milioni di prestito e ora ne verserà altri 4 di riscatto obbligatorio per un totale di 11,5 milioni di euro. Quasi impossibile pensare che i biancocelesti possano accontentarsi della stessa cifra. Quindi per arrivare a Neto le Aquile portoghesi dovranno alzare la posta. La Lazio sarà disposta a privarsi del suo giovane talento?

Pubblicato il 13/06/2019 alle ore 21.28