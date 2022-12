Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Arsenal forte su Milinkovic. C'è l'offerta..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Arsenal è la squadra che più di tutte si è mossa su Milinkovic. Il club londinese, secondo quanto scrive The Sun, sembrerebbe in vantaggio rispetto alle concorrenti Chelsea, Manchester United e Juventus, al punto che in estate avrebbe già presentato un'offerta da 42 milioni di sterline (l'equivalente di circa 49 milioni di euro), rifiutata però da Lotito. La richiesta della Lazio, infatti, sarebbe superiore ai 100 milioni di euro ma, sempre secondo il tabloid inglese, in queste settimane la società biancoceleste potrebbe abbassare le sue pretese intorno agli 80 milioni di euro per il mercato di gennaio e a un minimo di 35 milioni in estate, quando sarà a un anno dalla scadenza.

Scritto il 15/12