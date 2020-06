Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: Tottenham in pole per Kim Min-Jae

Kim Min-Jae attrae tante pretendenti e in pole ci sarebbe il Tottenham. Li riporta il "Sunday Mirror" che spiega come gli Spurs abbiano allacciato contatti con gli agenti e sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta da 13.5 milioni di sterline da recapitare al Beijing Guoan. Pari a 14.9 milioni di euro. Mourinho ha visionato Kim Min-Jae e - secondo i media inglesi - ha dato il suo ok alla trattativa. Il Tottenham vuole arrivare a dama e punta anche sull'amicizia tra Kim e Son che condividono anche la maglia della nazionale sudcoreana. Non solo Spurs. Però. Su Kim Min-Jae ci sono anche Everton e Arsenal. Concorrenza spietata, insomma, per chi vuole accaparrarsi il giocatore. Kim è stato proposto qualche settimana fa dagli agenti, la Lazio ha recepito e tiene in caldo la candidatura del giocatore del Beijing Guoan, ma il primo obiettivo di Tare rimane Kumbulla.