Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Il Marsiglia su un centrocampista biancoceleste"

Siamo ancora a novembre, ma il calciomercato inizia già ad affacciarsi. Inizia a muoversi qualcosa tra i top club europei. In particolare in Francia, dove il Marsiglia sarebbe pronto a una mini rivoluzione dopo aver sbagliato completamente il mercato nel corso dell'ultima estate. Gli addii inaspettati di Guendouzi e Sanchez hanno pesato eccome nell'economia della squadra.

I principali media francesi accusano il presidente Longoria di non aver preso i sostituti giusti. La conseguenza di un mercato così così è stato un rendimento altalenante, l'esonero di Marcelino e l'arrivo in panchina di mister Gattuso. L'OM sta provando a rialzare la china, ma servirà qualche acquisto per alzare l'asticella il prossimo anno.

Tra i nomi che piacciono tanto alla dirigenza marsigliese, secondo Le10Sport, c'è quello di Daichi Kamada. Longoria aveva già fatto un tentativo qualche mese fa per portarlo in Francia, ma il giapponese scelse la Lazio. E' stata una prima parte di stagione non semplice per il centrocampista, subito titolare nelle prime partite ma poi scivolato indietro nelle gerarchie di Sarri. L'ex Eintracht è legato alla Lazio con un contratto fino al termine della stagione, ma i biancocelesti godono di opzione biennale, per circa 3 milioni, esercitabile tra maggio e giugno. Lotito ha dunque l'occasione di blindare il suo numero 6 e di mettere a tacere le voci di mercato. Molto dipenderà dall'impiego di Daichi con la Lazio e dalla volontà stessa del giocatore.

