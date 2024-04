Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Nuova pretendente per Kamada"

Daichi Kamada sembra essere tornato al centro della Lazio. Igor Tudor stravede per lui: "È un giocatore straordinario", ha riferito ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Genoa, in cui il giapponese ha servito l'assist decisivo per il gol di Luis Alberto. Il suo contratto però rimane in scadenza a giugno: ha la possibilità di prolungarlo unilateralmente per tre anni pagando la cifra simbolica di 100 euro. Ancora non è chiara la sua scelta definitiva, per questo diverse squadre in tutta Europa hanno messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo EstadioDeportivo, come successo l'estate scorsa, il Real Betis si sarebbe inserito nella corsa al calciatore. Infatti, nonostante la rosa biancoverde sia piena di centrocampisti di qualità (da Fekir a Rodri fino a Isco e William Carvalho), la società potrebbe comunque decidere di puntare su Kamada anche e soprattutto per far volare il proprio marchio in Asia. Prima di muoversi, però, il club andaluso vorrebbe aspettare di ottenere aritmeticamente la qualificazione in Europa: al momento si trova all'ottavo posto in Liga a 45 punti, a sole due lunghezze dal settimo (Conference League) e a cinque dal sesto (Europa League).