Calciomercato Lazio | Dalla Germania: "Kamada torna all'Eintracht? In Premier League..."

È ancora tutto da decidere il futuro di Daichi Kamada, in scadenza a giugno 2024 con la Lazio. Di recente il giornalista Fabrizio Romano ha parlato dell'opzione di prolungare di tre anni il suo contratto unilateralmente, attivando una clausola e pagando la cifra simbolica di 100 euro. In questo senso però non sono arrivati segnali (come ha riferito anche il diesse Fabiani) e non è chiaro se resterà o meno in biancoceleste. Per questo sono già iniziati da tempo i rumors sulla sua prossima avventura: in Germania, per esempio, è rimbalzata la voce di un suo ritorno all'Eintracht Francoforte. Niente di più falso, al momento, secondo fussball.news: un nuovo trasferimento nella sua ex squadra sarebbe impossibile a oggi. Il giapponese infatti avrebbe intenzione di fare un'esperienza diversa e di provare un altro campionato, come per esempio quello della Premier League. Come scrive il portale tedesco, Kamada avrebbe l'opportunità di spostarsi in Inghilterra, più precisamente al Crystal Palace. Lì ritroverebbe Oliver Glasner in panchina che conosce molto bene dai tempi dell'Eintracht Francoforte. È solo una suggestione, nulla di più, ma per il futuro di Daichi Kamada bisogna tenere valide tutte le opzioni.